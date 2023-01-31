Лавров рассказал о «некоем послании» по Украине от Блинкена

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что получил «некое послание», касающееся обстановки на Украине, от американского коллеги Энтони Блинкена. Об этом он заявил во время пресс-конференции, трансляция ведется на YouTube.

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Его передал глава МИД Египта Самех Шукри. Лавров лишь рассказал, что послание содержало призывы «уйти и прекратить» боевые действия на Украине.

При этом министр подчеркнул, что Москва готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование конфликта «в его всеобъемлющем контексте».