Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с беспилотниками

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о расширении перечня территорий для экспериментов с применением авиационных беспилотников.
«Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» и иными заинтересованными организациями... проработать вопрос о расширении перечня территорий, на которых проводятся эксперименты с применением беспилотных авиационных систем», — говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что срок исполнения поручения — 1 сентября 2023 года.