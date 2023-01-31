Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с беспилотниками

«Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» и иными заинтересованными организациями... проработать вопрос о расширении перечня территорий, на которых проводятся эксперименты с применением беспилотных авиационных систем», — говорится на сайте Кремля.