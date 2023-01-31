Слова Порошенко и отсрочка для специалистов ОПК: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга прокомментировал высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко, затронул тему отсрочки от службы в армии для сотрудников предприятий ОПК и ответил на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.

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Высказывание Порошенко о «Минских соглашениях»

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Экс-президент Украины Петр Порошенко, заявив о том, что Минские соглашения дали его стране время для строительства армии, фактически подтвердил, что велась подготовка к силовому сценарию в Донбассе, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что и Порошенко, и [бывший канцлер Германии Ангела] Меркель, и [бывший президент Франции Франсуа] Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии Минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения и подготовили Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса», - заявил официальный представитель Кремля.

Песков также отметил, что решение президента России Владимир Путин начать специальную военную операцию для спасения жителей Донбасса было верным, пишет РИА Новости.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась в интервью, что Минские соглашения были призваны не урегулировать конфликт в Донбассе, а дать время Украине подготовиться. В свою очередь экс-глава Украины Петр Порошенко отметил, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на «строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции».

Отсрочка от службы работникам оборонно-промышленного комплекса

В ходе брифинга Песков также заметил, что предоставление отсрочки от службы гражданам призывного возраста, работающим в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), о котором заявил ранее президент России, пока не формализовано.

«Нет, оно пока не формализовано. В работе», - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Агрессивный настрой Польши и Прибалтики

Также в Кремле обратили внимание на агрессивный настрой стран Прибалтики и Польши, комментируя призыв президента Литвы перейти красную линию в поставках оружия Украине.

По словам Дмитрия Пескова, эти страны готовы делать все для роста конфронтации, «мало задумываясь о последствиях», пишет РИА Новости.

«Конечно, весьма печально, что в этих условиях, скажем так, руководители крупных европейских стран, которые являются двигателем всех европейских процессов, к сожалению, не выполняют такую балансирующую роль и таких вот представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют», - заметил представитель Кремля.

Он также указал на рост степени вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

«Мы это учитываем. Еще раз повторяем: это не поможет изменить ход событий», - заметил Песков.

В Кремле прокомментировали слухи о переименовании Волгограда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил и на вопрос журналистов о том, будет ли в ходе поездки главы государства Владимира Путина в Волгоградскую область 2 февраля принято решение переименовать Волгоград в Сталинград.

«Нет, ничего не могу подтвердить», - заявил пресс-секретарь главы государства.