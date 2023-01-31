"Усилиями надзора возвращено домой свыше 9 тыс. граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованными", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.