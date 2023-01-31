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1 час назад

Краснов сообщил, что 9 тыс. незаконно мобилизованных военнослужащих возвращены домой

ТАССиещё 10

Девять тысяч незаконно мобилизованных граждан России уже возвращены домой, заявил во вторник генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Усилиями надзора возвращено домой свыше 9 тыс. граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованными", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Краснов подчеркнул, что проведение специальной военной операции, частичная мобилизация и присоединение новых территорий существенным образом скорректировали прокурорский надзор.

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"В качестве приоритета стоит надзор за соблюдением законности в вооруженных силах и оборонно-промышленном комплексе страны", - уточнил он.

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