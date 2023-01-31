Рябков обсудил с Трейси вопросы контроля над вооружениями

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков обсудил во вторник с послом США Линн Трейси ряд вопросов, касающихся контроля над вооружениями. Об этом проинформировали в МИД РФ.

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"31 января заместитель министра иностранных дел России С. А. Рябков встретился с послом США в России Л. Трейси. В ходе беседы обсуждались некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями", - отметили в ведомстве.

Это была уже вторая встреча двух дипломатов с тех пор, как новый посол США прибыла 26 января в Москву. Накануне Трейси вручила Рябкову копии верительных грамот.

В ходе первой встречи замглавы МИД РФ указал послу США на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса Вашингтона и отметил, что российская сторона ждет от нее невмешательства во внутренние дела России.

В посольстве США со своей стороны отметили, что Трейси уделит особое внимание поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном.