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1 час назад

Рябков обсудил с Трейси вопросы контроля над вооружениями

Российская Газетаиещё 5

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков обсудил во вторник с послом США Линн Трейси ряд вопросов, касающихся контроля над вооружениями. Об этом проинформировали в МИД РФ.

Рябков обсудил с Трейси вопросы контроля над вооружениями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"31 января заместитель министра иностранных дел России С. А. Рябков встретился с послом США в России Л. Трейси. В ходе беседы обсуждались некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями", - отметили в ведомстве.

Это была уже вторая встреча двух дипломатов с тех пор, как новый посол США прибыла 26 января в Москву. Накануне Трейси вручила Рябкову копии верительных грамот.

В ходе первой встречи замглавы МИД РФ указал послу США на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса Вашингтона и отметил, что российская сторона ждет от нее невмешательства во внутренние дела России.

В посольстве США со своей стороны отметили, что Трейси уделит особое внимание поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, перед послом США стоит важная задача - еще больше не ухудшить двусторонние отношения. Она выразила надежду, что Трейси учтет ошибки, сделанные ее предшественниками.

Политика,Линн Трейси,Сергей Рябков,Мария Захарова,МИД России,
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