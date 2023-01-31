Власти страны уверены в правильности начала спецоперации на Украине . Об этом во вторник, 31 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

— Это лишний раз подчеркивает, что (Владимир — прим. «ВМ») Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение о начале СВО для того, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе, — поделился он.

25 января президент России Владимир Путин заявил, что основной целью специальной военной операции (СВО) на Украине является защита России и людей, проживающих на ее исторических территориях. Глава государства пообщался на встрече с участвовавшим в спецоперации студентом Луганского государственного педагогического университета Владиславом Олейником. Президент подчеркнул, что люди вроде Олейника лучше прочих понимают причины того, что в настоящее время осуществляет Россия.