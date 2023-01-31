Пушилин заявил о вырождении европейской политики

Пушилин напомнил о высказываниях канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении того, как русские воюют. По словам врио главы ДНР, немцам есть, что помнить.

«Возможно, поэтому он и пытается отказаться от очередных поставок оружия на Украину», — предположил он.

Политик также напомнил и о словах президента Хорватии Зорана Милановича, который назвал позицию Запада по отношению к конфликту на Украине аморальной и заявил, что Россию провоцировали с 2014 года.