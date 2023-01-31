Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о вырождении европейской политики и дипломатии.
Пушилин напомнил о высказываниях канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении того, как русские воюют. По словам врио главы ДНР, немцам есть, что помнить.
«Возможно, поэтому он и пытается отказаться от очередных поставок оружия на Украину», — предположил он.
Политик также напомнил и о словах президента Хорватии Зорана Милановича, который назвал позицию Запада по отношению к конфликту на Украине аморальной и заявил, что Россию провоцировали с 2014 года.
«Но пока это исключение из правил. Европейская политика вырождается на наших глазах. У них уже не осталось дипломатии. Для них не существует права», — заключил Пушилин.
Ранее он отметил, что Североатлантический альянс уже вступил в прямую конфронтацию с Россией.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва будет противостоять линии Вашингтона на нанесение стратегического поражения России.