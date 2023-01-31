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1 час назад

Пушилин заявил о вырождении европейской политики

RT на русском

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о вырождении европейской политики и дипломатии.

Пушилин заявил о вырождении европейской политики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пушилин напомнил о высказываниях канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении того, как русские воюют. По словам врио главы ДНР, немцам есть, что помнить.

«Возможно, поэтому он и пытается отказаться от очередных поставок оружия на Украину», — предположил он.

Политик также напомнил и о словах президента Хорватии Зорана Милановича, который назвал позицию Запада по отношению к конфликту на Украине аморальной и заявил, что Россию провоцировали с 2014 года.

«Но пока это исключение из правил. Европейская политика вырождается на наших глазах. У них уже не осталось дипломатии. Для них не существует права», — заключил Пушилин.

Ранее он отметил, что Североатлантический альянс уже вступил в прямую конфронтацию с Россией.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва будет противостоять линии Вашингтона на нанесение стратегического поражения России.

Политика,Олаф Шольц,Денис Пушилин,Сергей Рябков,МИД России,НАТО,
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