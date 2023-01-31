Россия осталась единственным союзником Украины, считает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Об этом пишет «Газета.ру».
«Именно Россия и, скорее всего, только Россия могла быть и, надеюсь, будет главным и подлинным союзником тех, кто до сих пор еще находится на земле быв. УССР в заложниках у американских неоколонизаторов», — написал Климов.
По его словам, среди тех, кто служит в ВСУ, и киевской власти уже приходит осознание того, что они защищают интересы не Украины, а США. При этом на сторону России перешли миллионы бывших украинских граждан.
Ранее турецкое издание Sabah написало, что США, имеющие самую мощную армию в мире, очень часто вмешиваются в различные военные конфликты. При этом Вашингтон не пытается их закончить, а лишь усиливает хаос и воюет ради войны. Именно поэтому США всегда терпели поражение.
Издание приводит в пример, конфликты в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке. Вероятнее всего, к этому списку скоро прибавится и Украина, говорится в публикации.