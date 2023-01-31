Россия осталась единственным союзником Украины, считает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Об этом пишет «Газета.ру».

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«Именно Россия и, скорее всего, только Россия могла быть и, надеюсь, будет главным и подлинным союзником тех, кто до сих пор еще находится на земле быв. УССР в заложниках у американских неоколонизаторов», — написал Климов.

По его словам, среди тех, кто служит в ВСУ, и киевской власти уже приходит осознание того, что они защищают интересы не Украины, а США. При этом на сторону России перешли миллионы бывших украинских граждан.

Ранее турецкое издание Sabah написало, что США, имеющие самую мощную армию в мире, очень часто вмешиваются в различные военные конфликты. При этом Вашингтон не пытается их закончить, а лишь усиливает хаос и воюет ради войны. Именно поэтому США всегда терпели поражение.