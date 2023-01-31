В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

В Совфеде назвали единственного подлинного союзника Украины

Елена Прошина

Россия осталась единственным союзником Украины, считает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Об этом пишет «Газета.ру».

В Совфеде назвали единственного подлинного союзника Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Именно Россия и, скорее всего, только Россия могла быть и, надеюсь, будет главным и подлинным союзником тех, кто до сих пор еще находится на земле быв. УССР в заложниках у американских неоколонизаторов», — написал Климов.

По его словам, среди тех, кто служит в ВСУ, и киевской власти уже приходит осознание того, что они защищают интересы не Украины, а США. При этом на сторону России перешли миллионы бывших украинских граждан.

Ранее турецкое издание Sabah написало, что США, имеющие самую мощную армию в мире, очень часто вмешиваются в различные военные конфликты. При этом Вашингтон не пытается их закончить, а лишь усиливает хаос и воюет ради войны. Именно поэтому США всегда терпели поражение.

Издание приводит в пример, конфликты в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке. Вероятнее всего, к этому списку скоро прибавится и Украина, говорится в публикации.

Политика,Андрей Климов,Совет Федерации,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители