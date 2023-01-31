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18 минут назад

В Крыму отреагировали на сценарий экс-главы ЦРУ по захвату полуострова

Lenta.ru

Сценарий бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса по захвату Крыма является самоубийственным. Об этом, реагируя на слова экс-главы ведомства, заявил председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук, его цитирует РИА Новости.

В Крыму отреагировали на сценарий экс-главы ЦРУ по захвату полуострова
Фото: 

В интервью газете The Washington Post Петреус поделился возможным сценарием захвата Киевом Крыма. По его мнению, Украина во время весенне-летней наступательной кампании должна будет разорвать сухопутный коридор через новые территории России и для полной изоляции полуострова прервать сообщение по Крымскому мосту.

«Подобные сценарии самоубийственны. Любая попытка захватить Крым и вернуть его в состав Украины тут же перерастет в термоядерный глобальный конфликт. Россия этого не простит», — считает Форманчук.

Он призвал США и Украину помнить, как Москва отреагировала на теракт на Крымском мосту, подчеркнув, что только после него Россия начала наносить удары высокоточным оружием по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Если Киев попытается вернуть Крым, то в развязывании термоядерного военного конфликта будут ответственны США, считает Форманчук.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик предупредил Украину о последствиях ракетного удара по Крыму. Он заявил, что попытки Киева атаковать полуостров не останутся безнаказанными, подчеркнув, что у российской армии есть чем обороняться и чем контратаковать.

28 января советник офиса президента Украины заявил, что Киев начал переговоры по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму. По его словам, иностранные партнеры осознают, что стране необходима эта техника. Именно по этой причине переговоры уже начались и продвигаются в ускоренном режиме.

Политика,Дэвид Петреус,Александр Форманчук,Дмитрий Белик,ЦРУ,Госдума,
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