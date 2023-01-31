Порошенко удивился популярности Путина на встрече в Нормандии

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что его очень удивила популярность российского коллеги Владимира Путина в Нормандии в 2014 году. По словам политика, к президенту РФ выстраивалась очередь из мировых лидеров, которые хотели пожать его руку.
«Я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину», - сказал Порошенко в интервью, которое показали в документальном фильме «Путин против Запада» на телеканале BBC.
В этом же фильме бывший президент Франции Франсуа Олланд отметил, что хотел использовать мероприятия, чтобы наладить отношения с Путиным.
«Путин в качестве жеста доброй воли принес бутылку водки в термосумке. Я подумал, что это намерение заслуживает похвалы, даже если я не пью водку. Это показало его желание заново представить себя», - рассказал он.
Кстати, в фильме вспомнили, что Путин не хотел жать руку Порошенко, так как не признавал украинские выборы 2014 года. Порошенко при этом выразил мнение, что российский лидер «презирал идею встретиться» с ним.