Порошенко удивился популярности Путина на встрече в Нормандии

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что его очень удивила популярность российского коллеги Владимира Путина в Нормандии в 2014 году. По словам политика, к президенту РФ выстраивалась очередь из мировых лидеров, которые хотели пожать его руку.

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«Я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину», - сказал Порошенко в интервью, которое показали в документальном фильме «Путин против Запада» на телеканале BBC.

В этом же фильме бывший президент Франции Франсуа Олланд отметил, что хотел использовать мероприятия, чтобы наладить отношения с Путиным.

«Путин в качестве жеста доброй воли принес бутылку водки в термосумке. Я подумал, что это намерение заслуживает похвалы, даже если я не пью водку. Это показало его желание заново представить себя», - рассказал он.