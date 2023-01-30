МИД России выразил готовность содействовать Сирии

Замглавы внешнеполитического ведомства России Михаил Богданов обсудил с сирийским коллегой Айманом Сусаном ситуацию в республике. Российская сторона выразила готовность содействовать Дамаску в диалоге с региональным окружением. Сообщение опубликовано на официальном сайте МИД.

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В ведомстве уточнили, что на Смоленской площади состоялись консультации спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова с замминистра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Айманом Сусаном.

Стороны обсудили, в частности, задачи «поступательного развития диалога Дамаска с региональным окружением как значимого элемента долгосрочного всеобъемлющего урегулирования в Сирии».

Россия подтвердила, что готова по-прежнему содействовать в этом вопросе, а также в вопросе нормализации сирийско-турецких межгосударственных отношений.

Кроме того, дипломаты подчеркнули ведущую роль астанинского формата и отметили важность активизации работы межсирийского Конституционного комитета.