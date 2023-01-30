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1 час назад

В Минобороны заявили о причастности США к пандемии COVID-19

Елена Прошина

Развитие пандемии COVID-19 по сценарию учений, которые прошли в Нью-Йорке еще в 2019 году, заставляет задуматься о ее преднамеренном характере и причастности к этому США. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает «РИА Новости».

По его словам, 18 октября 2019 года — за два месяца до первых сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции в Китае — Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201. Во время них отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного заболевания. При этом переносчиками, по легенде данных учений, были летучие мыши. Они передали заболевание человеку через промежуточного хозяина — организм свиньи.

Ученые назвали лучшую защиту от коронавируса

Если переложить это на то, как развивалась пандемия COVID-19, то возникают вопросы о ее преднамеренном характере, причастности к данному инциденту США и истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов, отметил Кириллов.

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