Рябков оценил отношения c Вашингтоном в разговоре с новым послом США

«В ходе состоявшейся беседы по некоторым актуальным вопросам двусторонних отношений, резко обострившихся в последнее время по вине Вашингтона, главе американской дипмиссии было указано на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США», — говорится на сайте ведомства.