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1 час назад

Рябков оценил отношения Москвы и Вашингтона в разговоре с новым послом США

Lenta.ru

Замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с новым послом США в Москве Линн Трейси, она передала ему копии верительных грамот. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Рябков оценил отношения c Вашингтоном в разговоре с новым послом США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо этого, в разговоре с послом Рябков оценил отношения между Москвой и Вашингтоном.

«В ходе состоявшейся беседы по некоторым актуальным вопросам двусторонних отношений, резко обострившихся в последнее время по вине Вашингтона, главе американской дипмиссии было указано на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США», — говорится на сайте ведомства.

Российский дипломат также отметил: Москва ждет, что Трейси будет следовать «требованиям российских законов», соблюдать «нормы и обычаи» и придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела страны.

Политика,Линн Трейси,Сергей Рябков,МИД России,
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