В Минобороны РФ заявили о причастности США к появлению COVID-19

Появление коронавирусной пандемии связано с проведением США учений в Нью-Йорке в 2019 году. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

"Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов", – цитирует его РИА Новости.

Кириллов подчеркнул, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первой официальной информации о возникновении новой инфекции в КНР, Университет Джона Хопкинса совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс организовали в Нью-Йорке учения Event 201.