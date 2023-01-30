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4 минуты назад

В Минобороны РФ заявили о причастности США к появлению COVID-19

Москва24иещё 1

Появление коронавирусной пандемии связано с проведением США учений в Нью-Йорке в 2019 году. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

В Минобороны РФ заявили о причастности США к появлению COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов", – цитирует его РИА Новости.

Кириллов подчеркнул, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первой официальной информации о возникновении новой инфекции в КНР, Университет Джона Хопкинса совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс организовали в Нью-Йорке учения Event 201.

По мнению генерала, во время данных мероприятий американцы отработали действия в условиях эпидемии. По сценарию, вирус перенесла летучая мышь человеку через организм свиньи.

Политика,Игорь Кириллов,Джон Хопкинс,Мелинда Гейтс,Верховный суд,Минобороны России,
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