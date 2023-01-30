«Забавное признание»: Лавров оценил слова Нуланд о взрывах на «Северных потоках»

«Но, как выясняется, правду не скроешь. На днях, выступая в конгрессе, госпожа Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря прямо сказала - как и многие сенаторы и она лично, госдепартамент как организация испытывают радость от того, что "Северные потоки" превратились в груду металла на дне Балтийского моря. Забавное такое признание», - сказал министр.