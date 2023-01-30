«Забавное признание»: Лавров оценил слова Нуланд о взрывах на «Северных потоках»

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал забавным признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая заявила, что Вашингтон рад взрыву на трубопроводах «Северный поток». Об этом пишет РИА Новости.
«Но, как выясняется, правду не скроешь. На днях, выступая в конгрессе, госпожа Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря прямо сказала - как и многие сенаторы и она лично, госдепартамент как организация испытывают радость от того, что "Северные потоки" превратились в груду металла на дне Балтийского моря. Забавное такое признание», - сказал министр.
Слова Нуланд также раскритиковал бывший кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака. По его словам, «левые думают, что в решениях этих преступников задействован некий моральный расчет». Он назвал их «хладнокровными гангстерами».
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая перед сенатом, заявила, что Вашингтон рад подрыву газопровода «Северный поток». По ее словам, газопровод сейчас представляет собой «кусок металла на дне моря».
Напомним, после обследования места подрыва «Северных потоков», глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что это очевидный теракт.