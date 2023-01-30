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1 час назад

Путин отметил успехи Вологодской области в производстве черной икры

Деловая газета "Взгляд"

Президент Владимир Путин отметил успехи Вологодской области в производстве черной икры, об этом он упомянул во время встречи с губернатором региона Олегом Кувшинниковым.

Путин отметил успехи Вологодской области в производстве черной икры
Фото: 

Кувшинников отчитался о достижениях области в сфере сельского хозяйства, а после этого Путин поинтересовался, первое ли место регион занимает по производству черной икры.

Губернатор рассказал, что «Русский икорный дом» – это вологодская черная икра, а затем добавил, что область действительно занимает первое место по ее производству, передает ТАСС.

«Здорово», – оценил в ответ Путин.

Кроме того, Кувшинников рассказал, что власти Вологодской области после закрытия прежних направлений экспорта переориентировали продукцию лесопромышленного комплекса региона на новые рынки сбыта, сообщает РИА «Новости».

По его словам, развиваются компании «Северсталь», производящая минеральные удобрения «ФосАгро». Деревоперерабатывающий комплекс Вологодской области занимает третье место по заготовке древесины, 76% которой перерабатывается внутри страны.

Кроме того, он спрогнозировал, что и в 2023 году, и в 2024 году рост промышленности Вологодской области продолжится.

Путин в свою очередь заявил, что Вологодская область демонстрирует устойчивое, стабильное развитие, а по некоторым показателям она даже опережает другие регионы.

Глава государства обратил внимание, что в предыдущие годы у региона «был определенный спад в инвестициях в основной капитал». «А в целом посмотрел, сейчас тоже вроде и в металлургической промышленности, и в деревопереработке инвестиции имеются, они пошли», – заметил он.

Ранее на встрече с Кувшинниковым путин заявил, что Россияне должны участвовать в принятии градостроительных решений, быть участниками этого процесса.

Политика,Олег Кувшинников,Владимир Путин,Фосагро,Северсталь,
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