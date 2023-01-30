Кадыров пригрозил «пройти всю Европу» в ответ на сожжение Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сжегшего Коран датского политика Расмуса Палудана религиозным террористом и заявил, что «не простит его». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

21 января 2023-го у турецкого посольства в Стокгольме прошла согласованная акция протеста, на которой ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран. Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем объяснил, что акцию разрешили, так как свобода выражения мнений - часть шведской демократии.

Сожжение Корана Палудан повторил еще дважды - под охраной полиции напротив мечети в Дании и около российского посольства в Дании, упомянув Кадырова.

«Знай, датский трус, что ты найдешь ту кару, которую так рьяно ищешь. Пока есть на свете такие жалкие безродные личности, сжигающие Коран, оскорбляющие чувства миллиарда жителей Земли, мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине. Пройдем всю Европу, очищая народы Старого Света от мерзости, проклятой Всевышним», - обратился к Палудану глава Чечни.

Кадыров обратил внимание, что свою акцию Палудан проводил в окружении полицейских, «боясь за свою жалкую душонку». Он заявил, что у датского политика нет «ни смелости, ни гордости, ни чести, ни уважения», он воплощает «все самые омерзительные качества человека».

Глава Чечни раскритиковал власти Швеции и Дании, разрешившие Палудану провести свои акции.

Он подчеркнул, что когда Палудана «настигнет кара», виноваты в этом будут именно чиновники, а не «исламский терроризм», на который они часто ссылаются.