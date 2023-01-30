Новый посол США впервые прибыла в МИД России

Новый американский посол в России Линн Трейси днем 30 января впервые прибыла в МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, Трейси встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и вручит ему копии верительных грамот. После этого дипломат сможет официально приступить к работе.

На посту посла Трейси сменила Джона Салливана. В сентябре 2022 года он завершил свою работу и покинул страну, с этого момента дипмиссию США возглавляла временная поверенная в делах Элизабет Руд.