Новый посол США впервые прибыла в МИД России

Новый американский посол в России Линн Трейси днем 30 января впервые прибыла в МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Трейси встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и вручит ему копии верительных грамот. После этого дипломат сможет официально приступить к работе.
На посту посла Трейси сменила Джона Салливана. В сентябре 2022 года он завершил свою работу и покинул страну, с этого момента дипмиссию США возглавляла временная поверенная в делах Элизабет Руд.
Трейси - первая женщина на посту посла США в России. Ранее она возглавляла американское посольство в Армении, а в 2014 - 2017 годах была замглавы диппредставительства США в Москве.