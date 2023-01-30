Путин на этой неделе посетит Волгоград

Президент России Владимир Путин на этой неделе совершит однодневную поездку в Волгоград, подтвердил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Путин действительно посетит на этой неделе Волгоград", - сказал представитель Кремля, пообещав позже сообщить точную дату.

Песков опроверг информацию о том, что поездка продлится несколько дней. "Речь идет об однодневной поездке", - уточнил он.

На этой неделе в Волгограде будет отмечаться 80-летие победы в Сталинградской битве.

15 июля 2022 года Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и создании федерального организационного комитета во главе с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.