Путин на этой неделе посетит Волгоград

Президент России Владимир Путин на этой неделе совершит однодневную поездку в Волгоград, подтвердил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин действительно посетит на этой неделе Волгоград", - сказал представитель Кремля, пообещав позже сообщить точную дату.
Песков опроверг информацию о том, что поездка продлится несколько дней. "Речь идет об однодневной поездке", - уточнил он.
На этой неделе в Волгограде будет отмечаться 80-летие победы в Сталинградской битве.
15 июля 2022 года Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и создании федерального организационного комитета во главе с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) изменила ход Великой Отечественной войны и стала предвестником победы Красной армии. В битве с обеих сторон участвовали свыше 2,1 млн человек. В сталинградском котле Германия потеряла почти 1,5 млн солдат. В ознаменование победы над немецкими войсками на Мамаевом кургане 15 октября 1967 года в центральной части Волгограда открыт мемориал "Героям Сталинградской битвы". Композиционный центр ансамбля - скульптура "Родина-мать зовет!" - фигура женщины, которая держит в руке меч, призывая к защите Отечества.