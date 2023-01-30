В Кремле прокомментировали трехлетнюю работу кабмина

«Уже три года кабинет министров работает в чрезвычайно тяжелых условиях: сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии и огромные усилия, которые прилагались кабинетом министров с тем, чтобы справиться с этими вызовами. И, конечно, удалось выйти с наименьшими возможными потерями», — отметил официальный представитель Кремля, добавив, что на смену пандемии коронавируса пришла «прокси-война», развязанная против России странами коллективного Запада.