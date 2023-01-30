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59 минут назад

В Кремле прокомментировали трехлетнюю работу кабмина

Lenta.ru

Правительство России три года работает в тяжелых условиях, но при этом успешно справляется с кризисными ситуациями. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

В Кремле прокомментировали трехлетнюю работу кабмина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уже три года кабинет министров работает в чрезвычайно тяжелых условиях: сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии и огромные усилия, которые прилагались кабинетом министров с тем, чтобы справиться с этими вызовами. И, конечно, удалось выйти с наименьшими возможными потерями», — отметил официальный представитель Кремля, добавив, что на смену пандемии коронавируса пришла «прокси-война», развязанная против России странами коллективного Запада.

Песков резюмировал, что правительству под председательством Михаила Мишустина удалось блестяще выйти из всех ситуаций и сохранить траекторию потенциального роста.

Политика,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,Правительство РФ,
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