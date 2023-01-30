"То, что сказал господин Джонсон, - это неправда. Точнее это ложь", - отреагировал представитель Кремля. Он подчеркнул, что это может быть сознательная ложь Джонсона, и тогда встает вопрос и причинах изложения им такой версии событий, или же британский премьер тогда "фактически не понял", о чем с ним говорил Путин. "Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента", - добавил Песков.