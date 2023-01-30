Слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о якобы имевших место "угрозах" ракетами от президента России Владимира Путина в телефонном разговоре в феврале являются ложью. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова Джонсона, которые приводит британская пресса, где тот в числе прочего утверждал, что Путин "своего рода угрожал" ему в телефонном разговоре 2 февраля 2022 года, упоминая ракеты. При этом экс-премьер Британии был не уверен в приводимых им цитатах.
"То, что сказал господин Джонсон, - это неправда. Точнее это ложь", - отреагировал представитель Кремля. Он подчеркнул, что это может быть сознательная ложь Джонсона, и тогда встает вопрос и причинах изложения им такой версии событий, или же британский премьер тогда "фактически не понял", о чем с ним говорил Путин. "Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента", - добавил Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что он осведомлен о содержании того телефонного разговора.
"Еще раз официально повторяю: это ложь, никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах для безопасности РФ, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет на наших границах будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считаные минуты. Если этот пассаж был таким образом воспринят, <...> [это] очень неловкая ситуация", - отметил он.
Британские газеты The Daily Telegraph и Daily Mail в воскресенье опубликовали слова Джонсона из документального фильма "Путин против Запада", где экс-премьер Британии выступил с утверждениями, что Путин в ходе "очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора" в феврале 2022 года пытался внушить страх британскому премьеру в ответ на его предупреждения о недопустимости начала операции на Украине.