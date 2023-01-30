В Кремле назвали тупиковой ситуацию с поставками Западом вооружений Украине

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Украине приводят к эскалации конфликта, но ситуация тупиковая.

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«Украина требует все новое и новое вооружение, а Запад поощряет эти требования, присягает готовности вооружение обеспечить. Ситуация такая достаточно тупиковая, потому что, еще раз, это приводит к существенной эскалации», - сказал Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, эта ситуация приводит к вовлечению напрямую в конфликт все больше стран Североатлантического альянса.

Дмитрий Песков отметил, что такие действия Запада не способны потенциально изменить ход событий и не изменят. Пресс-секретарь главы Российского государства подчеркнул, что специальная военная операция РФ на Украине будет продолжаться.