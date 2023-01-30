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1 час назад

Песков сообщил о положительных перспективах будущего России

Москва24иещё 6

В Кремле видят только положительные перспективы будущего России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сообщил о положительных перспективах будущего России
Фото: ТАССТАСС

"Потенциал очень хороший, перспективы абсолютно положительны", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Подобный вывод, уточнил Песков, объясняется существованием России в условиях вызовов последних лет. Правительство справилось с возникшими задачами.

Вместе с тем пресс-секретарь президента подчеркнул, что положительную оценку работе правительства не раз давал Владимир Путин.

Ранее конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин отметила отсутствие необходимости для России дружбы с Западом и работы с долларом для успешного процветания. По ее словам, "опосредованная война" США с Россией на Украине выгоднее всего для Пекина. Вместе с тем Грин напомнила, что всегда выступает против предоставления помощи Украине и требует общественного аудита выделенных Киеву средств.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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