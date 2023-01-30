Ранее конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин отметила отсутствие необходимости для России дружбы с Западом и работы с долларом для успешного процветания. По ее словам, "опосредованная война" США с Россией на Украине выгоднее всего для Пекина. Вместе с тем Грин напомнила, что всегда выступает против предоставления помощи Украине и требует общественного аудита выделенных Киеву средств.