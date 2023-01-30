Песков посоветовал Шольцу читать исторические книги

Отвечая на вопрос о своих рекомендациях в сфере чтения канцлеру Германии Олафу Шольцу , Песков отметил, что «не считает себя вправе» советовать главе кабмина ФРГ, что читать.

Газета The New York Times ранее писала, что роман «Кремлевский волшебник», автор которого пытается объяснить мировоззрение и мотивы президента России, может изменить политику Парижа в отношении Украины. Обозреватель издания Констан Меё указал, что произведение появилось на свет после начала российской специальной военной операции на Украине и стало популярным «пособием для понимания Путина». Он также отметил, что автора книги Джулиано да Эмполи после публикации стали приглашать на телевидение в качестве эксперта в вопросе конфликта на Украине.