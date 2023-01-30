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54 минуты назад

Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы на год своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности Сергею Иванову. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2024 года специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу», -отмечается в документе.

Распоряжение подписано главой государства 30 января.

В этом году Сергею Иван исполняется 70 лет. Он достиг предельного возраста пребывания на государственной службе, который составляет 65 лет. Однако особым распоряжением и с согласия сотрудника срок гражданской службы может быть продлен.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова.

Политика,Алексей Павлов,Сергей Иванов,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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