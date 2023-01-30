Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы на год своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности Сергею Иванову . Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2024 года специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу», -отмечается в документе.

В этом году Сергею Иван исполняется 70 лет. Он достиг предельного возраста пребывания на государственной службе, который составляет 65 лет. Однако особым распоряжением и с согласия сотрудника срок гражданской службы может быть продлен.