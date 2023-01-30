Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Польша и Прибалтика в антироссийских настроениях решатся на разрыв контактов с РФ, но Москва не сторонник разрыва дипотношений. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не являемся сторонниками разрыва дипотношений. Даже в самой непростой ситуации необходимо сохранять каналы для ведения диалога, решения вопросов наших сограждан и соотечественников. Нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны [Польша и Прибалтика] решатся на полный разрыв контактов с нами», - отметил министр.

Он подчеркнул, что за последнее время двусторонние отношения с этими странами «катастрофически деградировали», взаимодействие с ними по всем направлениям заморожено и практически сведено к нулю.