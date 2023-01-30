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1 час назад

Медведев зачитал статью Тютчева о расширении и воссоединении России

Lenta.ruиещё 2

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире российского телевидения зачитал отрывок из статьи Федора Тютчева «Россия и Германия» в рамках проекта «Слово классика». Кадры с чтением публицистического произведения Тютчева Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев зачитал статью Тютчева о расширении и воссоединении России
Фото:  риа новости риа новости

Политик процитировал ту часть произведения, в которой Тютчев рассуждал о разрушении Россией встреченных на ее пути «противоестественных устремлений», среди которых автор привел и польскую государственность.

«Как только мы признаем это, все делается ясным, все объясняется: становится понятным истинное основание изумивших мир стремительных успехов и необычайного расширения России. Начинаешь постигать, что так называемые завоевания и насилия явились самым естественным и законным делом, какое когда-либо совершалось в истории, — просто состоялось необъятное воссоединение», — процитировал Тютчева Медведев.

Ранее зампред Совбеза предрек превращение мира в труху.

Политика,Общество,Федор Тютчев,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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