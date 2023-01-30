Медведев зачитал статью Тютчева о расширении и воссоединении России

«Как только мы признаем это, все делается ясным, все объясняется: становится понятным истинное основание изумивших мир стремительных успехов и необычайного расширения России. Начинаешь постигать, что так называемые завоевания и насилия явились самым естественным и законным делом, какое когда-либо совершалось в истории, — просто состоялось необъятное воссоединение», — процитировал Тютчева Медведев.