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44 минуты назад

Лавров не исключил разрыва дипотношений с Польшей и Прибалтикой

ТАСС

Не стоит исключать, что Польша и Прибалтика могут в антироссийских настроениях пойти на разрыв отношений с Россией, однако Москва не сторонник разрыва дипотношений. Об этом говорится в распространенных в понедельник ответах министра иностранных дел России Сергея Лаврова, поступивших к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

"Мы не являемся сторонниками разрыва дипотношений. Даже в самой непростой ситуации необходимо сохранять каналы для ведения диалога, решения вопросов наших сограждан и соотечественников. Нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны [Польша и Прибалтика] решатся на полный разрыв контактов с нами", - говорится в сообщении.

Политика,Видео,Сергей Лавров,
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