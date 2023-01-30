Не стоит исключать, что Польша и Прибалтика могут в антироссийских настроениях пойти на разрыв отношений с Россией, однако Москва не сторонник разрыва дипотношений. Об этом говорится в распространенных в понедельник ответах министра иностранных дел России Сергея Лаврова, поступивших к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
"Мы не являемся сторонниками разрыва дипотношений. Даже в самой непростой ситуации необходимо сохранять каналы для ведения диалога, решения вопросов наших сограждан и соотечественников. Нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны [Польша и Прибалтика] решатся на полный разрыв контактов с нами", - говорится в сообщении.