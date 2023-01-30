МИД: Россия не отказывалась от переговоров с Европой по Украине

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Европой. Об этом говорится в ответах на вопросы СМИ, опубликованных на сайте российского МИД.
«Мы никогда не отказывались ни от равноправного диалога с европейскими партнерами, ни от поиска путей урегулирования проблем в области безопасности. Не теряем надежды, что рано или поздно увидим в Европе такие политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то «за океаном». Тогда и договариваться будет с кем», — говорится в сообщении.
В декабре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал в интервью ТАСС предположение о том, что произойдет в отношениях Российской Федерации и Евросоюза после «отрезвления от русофобии» в Европе.
25 января министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила, что без Российской Федерации не будет прочного мира и стабильности в Европе.