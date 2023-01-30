МИД: Россия не отказывалась от переговоров с Европой по Украине

«Мы никогда не отказывались ни от равноправного диалога с европейскими партнерами, ни от поиска путей урегулирования проблем в области безопасности. Не теряем надежды, что рано или поздно увидим в Европе такие политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то «за океаном». Тогда и договариваться будет с кем», — говорится в сообщении.