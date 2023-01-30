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1 час назад

Москва понадеялась на смену власти в Европе

Lenta.ru

Москва надеется, что после смены политической власти в странах Европы ей будет с кем договариваться по теме ситуации вокруг Украины. Так оценил перспективы переговоров с европейскими партнерами глава МИД России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от равноправного диалога с государствами Европейского союза (ЕС) и поиска способов решения проблем в вопросах безопасности.

«Не теряем надежды, что рано или поздно увидим в Европе такие политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то "за океаном"», — высказался он.

Лавров добавил, что США и Брюссель утратили культуру дипломатии. По его мнению, они пытаются навязать свои взгляды всему международному сообществу, не считаясь с позицией других сторон.

«Именно по этой причине они не восприняли должным образом выдвинутые нами в декабре 2021 года предложения по гарантиям безопасности», — заключил министр.

Лавров не исключил разрыва дипотношений с Прибалтикой

Ранее Лавров обвинил США и страны Европы в желании восстановить колониальную зависимость Африки. Глава МИД обратил внимание на то, что западные делегации регулярно появляются в африканских государствах и требуют от них не сотрудничать с Россией.

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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