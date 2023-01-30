Володин: в России обучаются около 30 тыс. студентов из Туркмении

Популярность российского образования среди граждан Туркмении растет, в настоящее время около 30 тыс. студентов из этой страны обучаются в России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в Меджлисе (парламенте) Туркмении в понедельник.

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"Растет популярность российского образования среди граждан вашей страны. Сегодня в России обучаются около 30 тыс. студентов из Туркменистана. Это говорит о многом", - сказал он.

При этом Володин отметил, что Россия ценит бережное отношение в Туркмении к русскому языку. "В 71-й туркменской школе есть русские классы, обучение в которых ведется на русском языке. Яркий пример успешного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере - российско-туркменская средняя школа им. А. С. Пушкина в Ашхабаде", - добавил он.