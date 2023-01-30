В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
15 минут назад

Володин заявил, что в России обучаются около 30 тыс. студентов из Туркмении

ТАССиещё 1

Популярность российского образования среди граждан Туркмении растет, в настоящее время около 30 тыс. студентов из этой страны обучаются в России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в Меджлисе (парламенте) Туркмении в понедельник.

Володин: в России обучаются около 30 тыс. студентов из Туркмении
Фото: ТАССТАСС

"Растет популярность российского образования среди граждан вашей страны. Сегодня в России обучаются около 30 тыс. студентов из Туркменистана. Это говорит о многом", - сказал он.

При этом Володин отметил, что Россия ценит бережное отношение в Туркмении к русскому языку. "В 71-й туркменской школе есть русские классы, обучение в которых ведется на русском языке. Яркий пример успешного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере - российско-туркменская средняя школа им. А. С. Пушкина в Ашхабаде", - добавил он.

Володин возглавляет думскую делегацию, которая прибыла в столицу Туркмении Ашхабад в воскресенье. В составе делегации - представители профильных комитетов Думы. Как отметили в пресс-службе нижней палаты, проходящий визит делегации Госдумы во главе с ее председателем стал первым за 11 лет.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители