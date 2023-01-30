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1 час назад

МИД России заявил о подготовке к консультации с США

Lenta.ruиещё 1

Россия готовится к консультации с США по двусторонним отношениям, однако сроки пока не установлены. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

МИД России заявил о подготовке к консультации с США
Фото: ТАССТАСС

По словам дипломата, диалог между Москвой и Вашингтоном необходим для сверки часов. Он обратил внимание на «запутанность ситуации» и подчеркнул важность переговоров по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях.

«Иного способа найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки, не просматривается. Сейчас занимаемся рутинной подготовительной работой к очередной встрече. Надеемся, что тактика малых шагов позволит в итоге выйти на взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня», — заключил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что Москва будет всеми силами противостоять линии США на нанесение поражения России. Дипломат рассказал, что на данный момент российско-американские отношения тупиковые по всем азимутам двустороннего диалога. «В этот тупик наши отношения заведены антироссийской линией Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет», — заявил он.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,
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