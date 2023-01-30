В Госдуме рассмотрят законопроект о занятости населения в феврале

Госдума может рассмотреть в первом чтении в феврале проект новой редакции закона "О занятости населения в РФ", который устанавливает для бывших участников специальной военной операции (СВО) и их родных меры поддержки. Об этом в понедельник сообщил замруководителя фракции "Единой России" в нижней палате парламента Андрей Исаев.

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"В феврале планируется рассмотреть в первом чтении еще один социальный законопроект, внесенный в Госдуму "Единой Россией", - законопроект о занятости", - сказал Исаев, слова которого приводит пресс-служба партии единороссов в распространенно сообщении.

Документ упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости, а также закрепляет новые меры поддержки различных категорий граждан. В частности, инициативой вводится новая категория лиц, которым будут оказываться специальные меры поддержки, - это бывшие участники СВО и члены их семей.

Инициативой также предлагается обязать службы занятости работать с образовательными организациями для профориентации и трудоустройства молодых специалистов. Правительству России предлагается установить меры поддержки трудоустройства молодежи, в том числе при государственной регистрации молодых граждан в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Кроме того, в законопроекте закреплено право работодателей на меры финансовой поддержки при найме молодежи.

Законопроект также предлагает дать право индивидуальным предпринимателям и самозанятым получать пособие по безработице в максимальном размере. Помимо того, согласно проекту, помощь от служб занятости смогут получить работники, находящиеся под риском увольнения.