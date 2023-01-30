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1 час назад

В Госдуме заявили, что планируют рассмотреть законопроект о занятости населения в феврале

ТАССиещё 2

Госдума может рассмотреть в первом чтении в феврале проект новой редакции закона "О занятости населения в РФ", который устанавливает для бывших участников специальной военной операции (СВО) и их родных меры поддержки. Об этом в понедельник сообщил замруководителя фракции "Единой России" в нижней палате парламента Андрей Исаев.

В Госдуме рассмотрят законопроект о занятости населения в феврале
Фото: ТАССТАСС

"В феврале планируется рассмотреть в первом чтении еще один социальный законопроект, внесенный в Госдуму "Единой Россией", - законопроект о занятости", - сказал Исаев, слова которого приводит пресс-служба партии единороссов в распространенно сообщении.

Документ упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости, а также закрепляет новые меры поддержки различных категорий граждан. В частности, инициативой вводится новая категория лиц, которым будут оказываться специальные меры поддержки, - это бывшие участники СВО и члены их семей.

Инициативой также предлагается обязать службы занятости работать с образовательными организациями для профориентации и трудоустройства молодых специалистов. Правительству России предлагается установить меры поддержки трудоустройства молодежи, в том числе при государственной регистрации молодых граждан в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Кроме того, в законопроекте закреплено право работодателей на меры финансовой поддержки при найме молодежи.

Законопроект также предлагает дать право индивидуальным предпринимателям и самозанятым получать пособие по безработице в максимальном размере. Помимо того, согласно проекту, помощь от служб занятости смогут получить работники, находящиеся под риском увольнения.

Документ был внесен на рассмотрение палаты 11 января. В числе авторов инициативы ряд депутатов Госдумы, в том числе ее спикер Вячеслав Володин, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

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