МИД РФ: в ООН отвергают возможность нейтрального посредничества по Украине

«Мы не слышали из уст его представителей прямой критики в адрес Киева даже тогда, когда тот вел настоящую войну против своих граждан в восточных регионах», — указал замглавы. По его словам, Москва также не слышала от секретариата организации призывов к прямому диалогу с Донбассом, «как того требовала резолюция СБ ООН».