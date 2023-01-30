МИД РФ: в ООН отвергают возможность нейтрального посредничества по Украине

Секретариат ООН добровольно отвергает для себя какую-либо возможность нейтрального посредничества в урегулировании кризиса вокруг Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина.
«Прикрываясь резолюциями Генассамблеи, Секретариат [ООН] добровольно отвергает для себя возможность какого-либо нейтрального посредничества», — заявил он.
Как считает дипломат, доверие к секретариату существенно подорвано «годами бездействия международных чиновников», на фоне которого украинский лидер Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко саботировали исполнение обязательств Киева по утвержденному резолюцией Совбеза ООН комплексу мер по выполнению минских соглашений.
Вершинин заявил, что с самого начала украинского кризиса в 2014 году секретариат ООН занял неоднозначную позицию.
«Мы не слышали из уст его представителей прямой критики в адрес Киева даже тогда, когда тот вел настоящую войну против своих граждан в восточных регионах», — указал замглавы. По его словам, Москва также не слышала от секретариата организации призывов к прямому диалогу с Донбассом, «как того требовала резолюция СБ ООН».
На вопросы о причинах «двойных стандартов», по словам дипломата, в секретариате заявили, что вынуждены в своих действиях руководствоваться решениями Генассамблеи ООН.
«Возникает вопрос: чем будет руководствоваться генсекретарь, если получит обращение о содействии в урегулировании?», — указал он.
Выходом из сложившейся ситуации, по мнению дипломата, может стать восстановление в секретариате «здравомыслия», а также прекращение попыток «прятаться» за политизированными неконсенсусными решениями входящих в ООН стран.