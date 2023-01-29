В Госдуме прояснили отсутствие запрета на радугу

Закон о «пропаганде ЛГБТ» никоим образом не запрещает слово «радуга», если речь идет о семицветном символе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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Такое объяснение он дал в ответ на решение руководства одноименного театрального фестиваля изменить название. По словам директора ТЮЗа и руководитель фестиваля Светлана Лаврецовой, «Радуга» теперь будет именоваться «Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева».

Хинштейн отметил, что новый закон не касается радуги, если изображается именно классическая семицветная радуга, а не «кастрированный символ ЛГБТ, где отсутствует голубой цвет». Депутат призвал сохранять здравый смысл и не впадать в крайности.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест усмотрел пропаганду ЛГБТ в радужных фигурах голубей, которых предлагалось установить на набережной в центре города. Проект решено было отправить на доработку.