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21 минуту назад

В Госдуме прояснили отсутствие запрета на радугу

Lenta.ru

Закон о «пропаганде ЛГБТ» никоим образом не запрещает слово «радуга», если речь идет о семицветном символе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Госдуме прояснили отсутствие запрета на радугу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое объяснение он дал в ответ на решение руководства одноименного театрального фестиваля изменить название. По словам директора ТЮЗа и руководитель фестиваля Светлана Лаврецовой, «Радуга» теперь будет именоваться «Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева».

Хинштейн отметил, что новый закон не касается радуги, если изображается именно классическая семицветная радуга, а не «кастрированный символ ЛГБТ, где отсутствует голубой цвет». Депутат призвал сохранять здравый смысл и не впадать в крайности.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест усмотрел пропаганду ЛГБТ в радужных фигурах голубей, которых предлагалось установить на набережной в центре города. Проект решено было отправить на доработку.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.

Политика,Сергей Шелест,Александр Хинштейн,Владимир Путин,Госдума,
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