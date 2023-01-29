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54 минуты назад

Захарова предложила Финляндии оценить реакцию Швеции на сожжение Корана

Майк Габриелян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила Финляндию оценить реакцию Швеции на сожжение Корана в Стокгольме.

Захарова предложила Финляндии оценить реакцию Швеции на сожжение Корана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Финский министр Пекка Хаависто заявил, что в ходе расследования удалось найти «определенные связи» с Россией в окружении датского ультраправого активиста Расмуса Палудана, сжегшего Коран перед посольством Турции в Стокгольме.

В ответ Захарова опубликовала в Telegram-канале фото с официальной встречи Сергея Лаврова и Пекки Хаависто, где дипломаты пожимают руки.

t.me/MariaVladimirovnaZakharova/4678

«Есть подозрения, что это было не просто рукопожатие с Сергеем Лавровым, но ритуальное действие, цель которого только предстоит выяснить финским спецслужбам в ходе «расследования», - сыронизировала Захарова.

Она также призвала Хельсинки объяснить, как там трактуют «поведение шведских коллег, которые утверждают, что сожжение Корана - это свобода самовыражения».

«Не подозревают ли в финском МИДе Стокгольм в пророссийских симпатиях?» -задалась вопросом представитель российского МИД.

Ранее сообщалось, что Палудан пообещал сжигать Коран перед посольствами Турции каждую пятницу, до тех пор, пока Анкара не одобрит вступление Стокгольма в Североатлантический альянс.

Политика,Расмус Палудан,Пекка Хаависто,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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