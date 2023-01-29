Захарова предложила Финляндии оценить реакцию Швеции на сожжение Корана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила Финляндию оценить реакцию Швеции на сожжение Корана в Стокгольме.

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Финский министр Пекка Хаависто заявил, что в ходе расследования удалось найти «определенные связи» с Россией в окружении датского ультраправого активиста Расмуса Палудана, сжегшего Коран перед посольством Турции в Стокгольме.

В ответ Захарова опубликовала в Telegram-канале фото с официальной встречи Сергея Лаврова и Пекки Хаависто, где дипломаты пожимают руки.

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«Есть подозрения, что это было не просто рукопожатие с Сергеем Лавровым, но ритуальное действие, цель которого только предстоит выяснить финским спецслужбам в ходе «расследования», - сыронизировала Захарова.

Она также призвала Хельсинки объяснить, как там трактуют «поведение шведских коллег, которые утверждают, что сожжение Корана - это свобода самовыражения».

«Не подозревают ли в финском МИДе Стокгольм в пророссийских симпатиях?» -задалась вопросом представитель российского МИД.