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13 минут назад

СМИ: Путин приедет в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве

ТАССиещё 1

Президент России Владимир Путин на следующей неделе может посетить Волгоградскую область - в день 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщили в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Путин приедет в Волгоград
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, по данным программы, глава государства проведет совещание с членами Совета безопасности России.

Официально график президента на предстоящую неделю не объявлялся.

80-летие победы советской армии в Сталинградской битве будет отмечаться 2 февраля. Победа в этом сражении считается одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне.

Политика,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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