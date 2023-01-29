Путин приедет в Волгоград

Президент России Владимир Путин на следующей неделе может посетить Волгоградскую область - в день 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщили в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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Кроме того, по данным программы, глава государства проведет совещание с членами Совета безопасности России.

Официально график президента на предстоящую неделю не объявлялся.