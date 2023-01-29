В МИД России объяснили причину передачи американских танков Киеву

Он оценил этот шаг Вашингтона как «крайне деструктивный, в том числе с точки зрения попытки реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».

Дипломат обратил внимание на парадоксальное утверждение, будто поставки современного оружия Украине не являются эскалацией.

«Отрицание очевидного», — заявил Рябков, сравнив подобные заявления Вашингтона с цитатой из Оруэлла «Мир — это война».

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин указал, что шаги для завершения конфликта на Украине, предложенные аналитиками США, выглядят смешно, потому что сегодня идет эскалация со стороны Вашингтона. По его словам, для начала надо понять, что идет геополитическая атака на Россию, просчитанная задолго до начала специальной военной операции.

29 января газета The Washington Post написала, что решение США передать Киеву танки Abrams стало фактическим прикрытием для того, чтобы Германия немедленно начала поставки танков Leopard 2. Американская сторона настаивала, чтобы Украине передали танки именно немецкого производства, как более легкие для обучения. Помимо этого, для Leopard 2 имеется достаточное количество запчастей. При этом Германия потребовала увязать отправку Leopard 2 с передачей Киеву Abrams.