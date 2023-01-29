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26 минут назад

Песков опроверг сообщения, что Путину предоставляют искаженные данные об экономике

Газета.Ruиещё 2

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину регулярно предоставляются подробные доклады о состоянии экономики страны. Об этом сообщает Financial Times.

Песков опроверг предоставление Путину искаженных данных об экономике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любые утверждения относительно того, что он [Владимир Путин] получает искаженную информацию, являются неверными. Президент обладает полной информацией и, как правило, еженедельно проводит встречи с экономическим блоком правительства», — подчеркнул представитель Кремля.

В материале издания FT со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ЦБ говорилось, что якобы непрозрачность экономической статистики может создавать проблемы «даже для тех, кто внутри системы».

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Песков опроверг информацию, что президенту РФ якобы предоставляются искаженные данные об экономике России.

«Все, кому нужно знать, все, кто является частью процесса принятия решений в сфере экономики, обладают доступом к полному спектру информации, статистики и т.д.» — обратил внимание пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что Банк России прогнозирует прибыль российских банков в размере более 1 трлн рублей в 2023 году.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Банк России,
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