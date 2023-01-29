Володин обвинил США в прямом участии в конфликте на Украине

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин потребовал от Соединенных Штатов прекратить «внешнее управление» на Украине. Он также обвинил Вашингтон в прямом участии в боевых действиях в бывшей советской республике.
Политик напомнил, что девять лет назад в Киеве власть перешла «под внешнее управление Вашингтона, был установлен марионеточный нацистский режим».
«Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения. Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», — написал Володин в своем Telegram-канале.
«Янки должны уйти», — добавил он.