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4 минуты назад

Вячеслав Володин обвинил США в прямом участии в конфликте на Украине

Парламентская газета

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин потребовал от Соединенных Штатов прекратить «внешнее управление» на Украине. Он также обвинил Вашингтон в прямом участии в боевых действиях в бывшей советской республике.

Володин обвинил США в прямом участии в конфликте на Украине
Фото: ТАССТАСС

Политик напомнил, что девять лет назад в Киеве власть перешла «под внешнее управление Вашингтона, был установлен марионеточный нацистский режим».

«Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения. Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», — написал Володин в своем Telegram-канале.

«Янки должны уйти», — добавил он.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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