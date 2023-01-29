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1 час назад

Пушков ответил на высказывание Бербок о войне с Россией

Национальная Служба Новостей

Российский сенатор Алексей Пушков в Telegram прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России.

В России ответили на высказывание Бербок о войне с Россией
Фото: ТАССТАСС

По его словам, глава МИД сказала то, что и хотела. При этом дальнейшие попытки внешнеполитического ведомства ФРГ оправдаться ничего не меняют.

«Сорвалось. Она именно так и думает. И – можно быть уверенным – не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у нее — на языке», — отметил сенатор.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок проявила необыкновенную откровенность, заявив, что станы Европы ведут войну против России, «а не друг против друга» считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал главу МИД Германии «полезной дурой»

Политика,Анналена Бербок,Алексей Пушков,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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