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24 минуты назад

Посольство РФ в Иране прокомментировало взрывы в Исфахане и других городах

Газета.Ruиещё 7

Посольство России в Иране прокомментировало взрыв в одном из центров производства боеприпасов в иранском Исфахане, который произошел из-за атаки беспилотников. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

Посольство РФ прокомментировало взрывы в Иране
Фото: Пресс-служба МИД РоссииПресс-служба МИД России

В посольстве заявили, что ориентируются на официальное заявление Минобороны и Вооруженных сил Ирана о том, что вечером 28 января на один из производственных объектов в городе Исфахане была совершена атака с применением беспилотников, а также что один беспилотник был сбит системами противовоздушной обороны, а другие два перехвачены и уничтожены.

В дипведомстве отметили, что серьезных повреждений и человеческих жертв нет. Сообщений о пострадавших россиянах также не поступало, отметили в посольстве.

Посольство заявило, что внимательно анализирует сообщения в СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана и контактирует с Генконсульствами РФ в Реште и Исфахане.

Ранее сообщалось, что в Исфахане произошел мощный взрыв. Минобороны Ирана заявило, что это была «неудачная атака» беспилотников. Иранские СМИ писали о взрывах как минимум в пяти провинциях. Телеканал Al Arabiya, ссылаясь на неназванные «израильские СМИ», сообщил о начале военной операции Израиля против Ирана.

Политика,Взрывы боеприпасов,
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