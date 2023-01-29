Посольство РФ прокомментировало взрывы в Иране

Посольство России в Иране прокомментировало взрыв в одном из центров производства боеприпасов в иранском Исфахане, который произошел из-за атаки беспилотников. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

Фото: Пресс-служба МИД России Пресс-служба МИД России

В посольстве заявили, что ориентируются на официальное заявление Минобороны и Вооруженных сил Ирана о том, что вечером 28 января на один из производственных объектов в городе Исфахане была совершена атака с применением беспилотников, а также что один беспилотник был сбит системами противовоздушной обороны, а другие два перехвачены и уничтожены.

В дипведомстве отметили, что серьезных повреждений и человеческих жертв нет. Сообщений о пострадавших россиянах также не поступало, отметили в посольстве.

Посольство заявило, что внимательно анализирует сообщения в СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана и контактирует с Генконсульствами РФ в Реште и Исфахане.