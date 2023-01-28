Медведев назвал главу МИД Германии «полезной дурой»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «полезной дурой» после того, как она во время заседания ПАСЕ 24 января заявила о ведении войны против России. Об отношении к выступлению Бербок российский политик написал в своем англоязычном Twitter.
Медведев удивился откровенности главы МИД ФРГ, которая на Парламентской ассамблее заявила, что европейские страны воюют против России и потому им необходимо увеличить помощь Киеву.
«Разве не замечательно, что министр иностранных дел Германии такая абсолютная и полезная дура», — написал политик.
Ранее он предрек превращение мира в труху при начале третьей мировой.