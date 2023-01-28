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1 час назад

Медведев назвал главу МИД Германии «полезной дурой»

Lenta.ruиещё 1

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «полезной дурой» после того, как она во время заседания ПАСЕ 24 января заявила о ведении войны против России. Об отношении к выступлению Бербок российский политик написал в своем англоязычном Twitter.

Медведев назвал главу МИД Германии «полезной дурой»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Медведев удивился откровенности главы МИД ФРГ, которая на Парламентской ассамблее заявила, что европейские страны воюют против России и потому им необходимо увеличить помощь Киеву.

МИД Германии прокомментировал слова Бербок о «войне Европы против России»

«Разве не замечательно, что министр иностранных дел Германии такая абсолютная и полезная дура», — написал политик.

Ранее он предрек превращение мира в труху при начале третьей мировой.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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