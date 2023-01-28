Медведев назвал главу МИД Германии «полезной дурой»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «полезной дурой» после того, как она во время заседания ПАСЕ 24 января заявила о ведении войны против России. Об отношении к выступлению Бербок российский политик написал в своем англоязычном Twitter.