МИД РФ озабочен эскалацией обстановки в зоне палестино-израильского конфликта

МИД РФ выказал озабоченность эскалацией напряженности между Палестиной и Израилем и призвал стороны к диалогу. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном в субботу.
«Последние события со всей очевидностью подтверждают необходимость безотлагательного возобновления конструктивного палестино-израильского диалога и отказа от односторонних действий», - заявили в МИД.
Дипломаты призвали стороны проявить «максимальную сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации напряженности».
В МИД считают, что конец «цикличному насилию» положат только переговоры между Палестиной и Израилем. Их итогом должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, живущего в мире и безопасности с Израилем.
Москва готова вносить весомый вклад в урегулирование конфликта.
«Считаем попытки искусственно блокировать совместную работу "четверки" и узурпировать "внешнее сопровождение" контактов сторон противоречащими коренным интересам двух народов», - добавили в ведомстве.
Ситуация на границе Израиля и Палестины обострилась в конце недели. В четверг израильские военные провели «рейды» на Западном берегу Иордана, погибли не менее девяти человек. В пятницу произошло вооруженное нападение на синагогу в Восточном Иерусалиме, погибли семь человек.