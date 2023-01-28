МИД РФ озабочен эскалацией обстановки в зоне палестино-израильского конфликта

МИД РФ выказал озабоченность эскалацией напряженности между Палестиной и Израилем и призвал стороны к диалогу. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном в субботу.

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«Последние события со всей очевидностью подтверждают необходимость безотлагательного возобновления конструктивного палестино-израильского диалога и отказа от односторонних действий», - заявили в МИД.

Дипломаты призвали стороны проявить «максимальную сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации напряженности».

В МИД считают, что конец «цикличному насилию» положат только переговоры между Палестиной и Израилем. Их итогом должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, живущего в мире и безопасности с Израилем.

Москва готова вносить весомый вклад в урегулирование конфликта.

«Считаем попытки искусственно блокировать совместную работу "четверки" и узурпировать "внешнее сопровождение" контактов сторон противоречащими коренным интересам двух народов», - добавили в ведомстве.