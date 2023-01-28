Захарова обвинила США в лицемерии

"Сначала Вашингтон сделал все, чтобы сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, а теперь еще и на Украине, втянув своим оружием, советами, а кое-где и силой военного контингента эти страны в кровавые внутренние междоусобные войны, - продолжила официальный представитель МИД. - Когда же несчастные жители этих государств покинули свои дома, американский политистеблишмент не нашел ничего лучше, чем предложить своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах".