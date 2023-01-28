Захарова обвинила США в лицемерии

Объявленная госсекретарем США Энтони Блинкеном инициатива Welcome Corps указывает на "поразительное, но очень показательное американское лицемерие" в отношении прибывающих беженцев. Об этом написала в субботу в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание, что Блинкен 19 января объявил о запуске инициативы Welcome Corps, которая, по ее словам, направлена на то, "чтобы снять с американского госбюджета обязанность содержать беженцев и перенести это бремя на частные домохозяйства".
"Конечно, в этом видится поразительное, но очень показательное американское лицемерие", - подчеркнула она.
"Сначала Вашингтон сделал все, чтобы сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, а теперь еще и на Украине, втянув своим оружием, советами, а кое-где и силой военного контингента эти страны в кровавые внутренние междоусобные войны, - продолжила официальный представитель МИД. - Когда же несчастные жители этих государств покинули свои дома, американский политистеблишмент не нашел ничего лучше, чем предложить своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах".
Захарова отметила, что перекладывать финансовые обязательства государства в частные руки - это удел стран, не способных обеспечить нормальное функционирование госаппарата, удовлетворение социальных нужд и гуманитарное администрирование.
"Может, скоро американским обывателям и деньги можно будет на дому печатать? С точки зрения экономики ущерб будет минимальным: доллары и сейчас ничем не обеспечены. Разве что рекордной суммой госдолга в 31 трлн", - резюмировала она.
Как отмечается на сайте движения Welcome Corps, инициатива является новой возможностью для обычных американцев объединяться в группы, чтобы поддерживать беженцев в их адаптации в новом обществе. Такие группы, по условиям движения, должны состоять из не менее пяти участников старше 18 лет, проживающих неподалеку друг от друга. Прибытие первых беженцев в рамках программы ожидается в апреле 2023 года.