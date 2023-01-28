В МИД РФ указали на положение ЕС после взрывов на «Северных потоках»

Подрывы трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» продемонстрировали Европейскому союзу (ЕС), что он находится в зависимости от США. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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Исключительность этих терактов состоит в том, что государствам Европы «было недвусмысленно указано на их подчиненное положение», считает высокопоставленный дипломат.

«Их фактически лишили возможности приобретения базового для хозяйственной деятельности товара по приемлемым ценам, вынуждая покупать его втридорога», — пояснил он.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, нетрудно представить, какой удар в этой связи был нанесен экономике европейских стран, ее конкурентоспособности, а также благополучию рядовых граждан.