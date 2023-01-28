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24 минуты назад

В Госдуме рассказали, как Евросоюз попадет в зависимость от НАТО

Майк Габриелян

США используют поставки вооружений Киеву, чтобы ослабить военно-промышленный комплекс Европы и сделать её зависимой от НАТО. Так считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, передает РИА Новости.

В Госдуме рассказали, как Евросоюз попадет в зависимость от НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, поставки «Леопардов» имеют свои причины.

«Главной причиной является давление Вашингтона, при котором Leopard попадут в Киев, чтобы ослабить военно-промышленный комплекс Германии», - сказал депутат.

Он считает, что у Штатов есть и другой мотив - поставить Европу в зависимое положение от НАТО.

Шхагошев напомнил, что лидеры Франции и Германии одно время заявляли, что им нужно обсудить «европейскую безопасность без контекста НАТО». Теперь последовал ответ американцев. Они желают ослабить военно-промышленный комплекс ЕС и лишить Европу «соблазна» самостоятельно решать вопросы безопасности.

Ранее эксперт заявил, что «украинские вояки утопят дорогую технику в ближайшем болоте, а затем наверняка попросят еще».

Политика,Адальби Шхагошев,НАТО,Госдума,ЕС,
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