США используют поставки вооружений Киеву, чтобы ослабить военно-промышленный комплекс Европы и сделать её зависимой от НАТО. Так считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, передает РИА Новости.

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По его мнению, поставки «Леопардов» имеют свои причины.

«Главной причиной является давление Вашингтона, при котором Leopard попадут в Киев, чтобы ослабить военно-промышленный комплекс Германии», - сказал депутат.

Он считает, что у Штатов есть и другой мотив - поставить Европу в зависимое положение от НАТО.

Шхагошев напомнил, что лидеры Франции и Германии одно время заявляли, что им нужно обсудить «европейскую безопасность без контекста НАТО». Теперь последовал ответ американцев. Они желают ослабить военно-промышленный комплекс ЕС и лишить Европу «соблазна» самостоятельно решать вопросы безопасности.