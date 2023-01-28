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38 минут назад

Пушков оценил слова Бербок о "войне против России"

Газета.Ru

Глава МИД Германии Анналена Бербок действительно думает, что ФРГ и другие страны Европы ведут «войну» против России, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова руководителя немецкого внешнеполитического ведомства о том, что Европа ведет «войну» против Москвы, а не против друг друга.

Пушков оценил слова Бербок о "войне против России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бербок сказала то, что она сказала. Оправдания ничего не меняют. Сорвалось. Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО», — написал Пушков.

Как указал сенатор, многие в Североатлантическом альянсе думают так, как Бербок о текущей ситуации. Он также подчеркнул, что глава МИД Германии просто говорит об этом, а другие политики лишь так думают.

Политика,Анналена Бербок,Алексей Пушков,НАТО,Совет Федерации,
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