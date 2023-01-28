В Госдуме заявили о реализации Западом программы гитлеровцев на Украине

«К сожалению, Украина и украинский народ одурманены и не понимают, что их просто использовали, чтобы натравить на Россию. Американцы десятилетиями закладывали и взращивали в украинском народе идеологию ненависти, которая по своей сути разрушительна, что и сыграло злую шутку с Украиной», — пояснил Шеремет.