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16 минут назад

В "Ростехе" опровергли информацию об отъезде Сердюкова из России

Газета.Ruиещё 1

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков не уезжал из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

В "Ростехе" опровергли информацию об отъезде Сердюкова из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В госкорпорации уточнили, что заявления бывшего российского вице-президента Александра Руцкого не соответствуют действительности. В «Ростехе» отметили, что ничего не знают о местоположении Руцкого, но Сердюков находится на рабочем месте.

Ранее индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха» Сердюков рассказывал о перспективах истребителя Су-57.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов также говорил, что сообщения Киева и зарубежных СМИ о том, что у российской армии в ходе спецоперации заканчиваются боеприпасы, не соответствуют действительности. Он отметил, что за время спецоперации производство боеприпасов увеличено в несколько раз, а по некоторым видам — «на несколько порядков».

Политика,Сергей Чемезов,Александр Руцкой,Анатолий Сердюков,Ростех,
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