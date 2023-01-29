В "Ростехе" опровергли информацию об отъезде Сердюкова из России

В госкорпорации уточнили, что заявления бывшего российского вице-президента Александра Руцкого не соответствуют действительности. В «Ростехе» отметили, что ничего не знают о местоположении Руцкого, но Сердюков находится на рабочем месте.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов также говорил, что сообщения Киева и зарубежных СМИ о том, что у российской армии в ходе спецоперации заканчиваются боеприпасы, не соответствуют действительности. Он отметил, что за время спецоперации производство боеприпасов увеличено в несколько раз, а по некоторым видам — «на несколько порядков».